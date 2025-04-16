сегодня в 13:58

Минобороны России заявило о взятии села Калиново в ДНР

Армия России взяла под контроль населенный пункт Калиново в Донецкой Народной Республике. Село удалось освободить благодаря активным действиям бойцов «Южной» группировки войск, сообщила пресс-служба Минобороны России.

В зоне ответственности группы «Юг» за сутки ликвидировано до 310 украинских военных. Военнослужащие группировки также уничтожили два танка, американский бронетранспортер Stryker и боевую бронированную машину (ББМ) HMMWV, украинскую ББМ «Козак», станцию радиоэлектронной борьбы и другую воентехнику ВСУ.

За сутки российская противовоздушная оборона также сбила 223 украинских беспилотника, 11 авиабомб JDAM и четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS американского производства.

Между тем Минобороны заявило об очередном нарушении Украиной договоренностей о 30-дневном энергетическом перемирии. За минувшие сутки украинские войска нанесли шесть ударов по энергообъектам в четырех регионах России.