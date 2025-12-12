сегодня в 08:52

Сбит шестой беспилотник, который летел на Москву

В пятницу утром средствами ПВО был ликвидирован еще один дрон, направлявшийся на столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На месте падения обломков сбитого беспилотника работают специалисты экстренных служб.

Ранее мэр города говорил, что ночью и утром в пятницу уничтожили пять БПЛА, которые летели на мегаполис.

Всего прошлой ночью системы ПВО Минобороны РФ перехватили 90 дронов противника самолетного типа над девятью регионами страны и Черным морем.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.