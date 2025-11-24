Сбит девятый беспилотник, пытавшийся атаковать Москву
Российские военные сбили очередной беспилотник, пытавшийся атаковать Москву. До этого были уничтожены еще восемь БПЛА, летевшие на столицу, сообщил мэр Сергей Собянин в личном Telegram-канале.
«Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву», — написал градоначальник.
На месте падения обломков дрона работают экстренные службы. Сведений о наличии разрушений или пострадавших не поступало.
Ранее все летевшие на Москву беспилотники сбили силами противовоздушной обороны российской армии.
