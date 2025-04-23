«Сбили, на***! Вот это грохот, б***»: уничтожение БПЛА в Елабуге попало на видео

Очевидцы сняли удар по украинскому дрону во время атаки на Елабугу

В татарстанской Елабуге жители запечатлели уничтожение украинского беспилотника, летевшего над городом. После удара по аппарату в небе раздался сильный грохот, сообщают «Осторожно, новости» .

«О, вон летит, е***! О, сбили на***! Е***! Вот это грохот, б***! Е***!» — кричат жители, снимая на видео удар по летевшему беспилотнику.

Между тем Минобороны России подтвердило, что над Татарстаном сбит один украинский беспилотник. Информации о разрушениях не приводилось.

В свою очередь жители Елабуги утверждали, что над городом могли уничтожить минимум четыре БПЛА. Дроны сбивали около завода особой экономической зоны «Алабуга», сообщали СМИ.