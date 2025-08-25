Сальдо: ВСУ специально выжигают леса в Херсонской области

ВСУ сбрасывают зажигательные боеприпасы с беспилотников на леса и сельхозугодия Херсонской области, чтобы запугать мирных жителей, рассказал губернатор региона Владимир Сальдо, пишет ТАСС .

«Противник понимает, что лес является в том числе укрытием, и пытается его поджигать — сбрасывает зажигательные боеприпасы», — отметил он.

Леса — более 180 тыс. га — были высажены после Великой Отечественной войны, чтобы восстановить экологию региона после боевых действий.

Ранее Владимир Сальдо сделал заявление о резком ухудшении ситуации на правобережье региона, контролируемом ВСУ. По его словам, украинские военные проводят систематические проверки и применяют пытки к местным жителям, обвиняя их в «предательстве» и требуя знания украинского языка.