Владимир Сальдо, губернатор Херсонской области, сделал заявление о резком ухудшении ситуации на правобережье региона, контролируемом ВСУ, сообщает ТАСС .

По его словам, украинские военные проводят систематические проверки и применяют пытки к местным жителям, обвиняя их в «предательстве» и требуя знания украинского языка.

Сальдо утверждает, что семьи вынуждены массово покидать свои дома, которые затем занимают и разграбляют вооруженные формирования.

Губернатор охарактеризовал эти действия как «настоящий террор», подчеркнув, что киевский режим демонстрирует «жестокое, лживое и бесчеловечное» лицо.