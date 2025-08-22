Сальдо заявил о тотальном преследовании за незнание украинского языка
Киевский режим обвиняют в пытках мирных жителей Херсонской области
Владимир Сальдо, губернатор Херсонской области, сделал заявление о резком ухудшении ситуации на правобережье региона, контролируемом ВСУ, сообщает ТАСС.
По его словам, украинские военные проводят систематические проверки и применяют пытки к местным жителям, обвиняя их в «предательстве» и требуя знания украинского языка.
Сальдо утверждает, что семьи вынуждены массово покидать свои дома, которые затем занимают и разграбляют вооруженные формирования.
Губернатор охарактеризовал эти действия как «настоящий террор», подчеркнув, что киевский режим демонстрирует «жестокое, лживое и бесчеловечное» лицо.