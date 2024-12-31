Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова атаковали больницу в Херсонской области. В результате циничной атаки на медучреждение в Алешках был уничтожен автомобиль неотложной помощи, а здание получило серьезные повреждения, хотя персонал, к счастью, уцелел, об этом рассказал в своем Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо.

Сальдо поделился, что статистика за минувший год ужасает: свыше 500 гражданских сооружений разрушено, более 433 мирных граждан получили ранения, а 106 жителей региона лишились жизни из-за непрекращающихся обстрелов.

В преддверии новогодних праздников противник продолжает преднамеренные нападения на гражданское население Херсонщины, демонстрируя полное пренебрежение к нормам гуманности.

Подобные действия являются вопиющим нарушением международных конвенций и свидетельствуют о крайней степени деградации нападающей стороны, которая целенаправленно атакует мирную инфраструктуру.

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ не только снова атаковали больницу в Алешках, но и сожгли еще одну законсервированную школу в Новой Каховке.

В Алешках враг пытается полностью лишить жителей медицинской помощи. 30 декабря 2024 года после первого удара, когда погиб один доктор больницы и был ранен главврач Владимир Харлан, враг пытался помешать эвакуации, сообщил Алексеенко.

Но атаковать «скорую», которой эвакуировали раненого, не позволили военные. Владимира Харлана благополучно доставили в больницу другого региона, его жизни ничего не угрожает.

А вечером ту самую «скорую», когда она вернулась в Алешки, представители киевского режима уничтожили во время нового удара по многострадальной больнице. И уже ночью ударили по второй школе Новой Каховки. В пустом здании возник сильный пожар.

Все эти атаки врага лишь чудом не принесли новых жертв, считает Алексеенко. Машины «скорой» власти заменят, а школы восстановят. Героические медики Алешек продолжат помогать людям несмотря ни на что.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атакой на больницу в Алешках Киев продемонстрировал свою нацистскую сущность.