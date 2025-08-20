Сальдо рассказал, что ВСУ пытались прорваться к Крыму на катерах
Фото - © РИА Новости, Павел Львов
ВС РФ помешали украинским военным прорваться к Крыму. Попытку пресекли в Черном море, рассказал РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Ночью с 19 на 20 августа украинские военные пытались прорваться к Крыму. Российские бойцы заметили противника на удалении от побережья полуострова.
По солдатам ВСУ начали стрелять. Один из катеров удалось потопить. Остальные бойцы противника развернулись и уехали на прежние позиции.
Ранее Сальдо заявил, что ВСУ должны быть выведены с оккупированной правобережной части Херсонской области. Эта территория — российская.