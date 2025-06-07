Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что получил провокационные фотографии своего разрушенного дома, пострадавшего в результате наводнения после подрыва Каховской ГЭС, сообщает РИА Новости .

«Мне прислали архивные кадры затопленного микрорайона в Херсоне, где был мой дом, который я строил в молодости. Видимо, хотели эмоционально воздействовать», — заявил он агентству.

Сальдо подчеркнул, что разрушение плотины было осуществлено украинскими войсками с использованием американских систем HIMARS, которых нет на вооружении российской армии.

Все обвинения в адрес России — часть информационной войны Киева», — добавил губернатор.

Катастрофа на Каховской ГЭС в июне 2023 года привела к масштабному наводнению, в результате которого пострадали десятки тысяч жителей прибрежных территорий. Власти Херсонской области продолжают восстановительные работы, одновременно отражая регулярные обстрелы со стороны ВСУ.