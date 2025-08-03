Сальдо объяснил, почему жителям Карантинного острова в Херсоне лучше уехать

Назначенный Киевом глава военной администрации оккупированного ВСУ города Херсона Александр Прокудин сообщил об эвакуации населения Карантинного острова в Херсоне, который находится в микрорайоне «Корабел». Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале объяснил, почему населению действительно лучше уехать.

По словам Сальдо, остров стал военной базой Вооруженных сил Украины, которые используют жилые многоквартирные дома, а также школы как площадки для запуска, в том числе дронов, которые ударяют по российской территории. В помещениях судозаводов представители киевского режима прячут военную технику и боеприпасы.

«При таких обстоятельствах херсонцам есть смысл уехать — обезопасить себя и развязать руки нашим военным», — объяснил сложившуюся ситуацию Сальдо.

Ранее сообщалось, что население оккупированной части Херсона стали эвакуировать. Такое решение приняли из-за резкого ухудшения гуманитарной обстановки.