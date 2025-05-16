Сальдо: четыре жителя Херсонской области были убиты из-за ударов ВСУ
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За прошедший день из-за атак ВСУ умерли четыре мирных жителя Херсонской области. Боевики устроили обстрелы, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.
Люди умерли в Малой Лепетихе, Великой Лепетихе, Забарино и Рыбальче.
Еще противник устроил обстрел Днепрян, Кардашинки, Алешек, Обрывков и Подстепного.
Ранее украинский дрон раскурочил гражданский автомобиль в Херсонской области. Инцидент случился неподалеку от Новой Маячки в Алешкинском округе.