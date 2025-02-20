Оборона ВСУ на южнодонецком направлении «посыпалась» после того, как сахалинские штурмовики смогли захватить четыре опорных пункта противника, сообщает пресс-служба Минобороны РФ .

Российским бойцам необходимо было переправиться через маленькую реку, чтобы достичь укреплений ВСУ. Украинские силы оттуда обстреливали один из населенных пунктов ДНР, а также активно запускали FPV-дроны.

Военные ВСУ укрылись в четырех опорниках. Сахалинские штурмовики успешно преодолели реку и нейтрализовали противников, засевших в этих укреплениях. Российские бойцы выполнили задачу без потерь.

Захват опорников сказался на том, что ВСУ сдали другие свои позиции, их оборона «посыпалась». Часть украинских военных сбежала, бросив оружие, трое сдались в плен. Те, которые не пожелали сдаваться, были ликвидированы.

Все бойцы штурмовой группы, захватившей опорные пункты ВСУ, представлены к госнаградам.

Ранее стало известно, что четырем батальонам ВСУ грозит окружение в ДНР. Противник может оказаться в «котле» в районе Константинополя.