Mash: 2 км осталось до закрытия «котла» для ВСУ в Константинополе ДНР

ВС РФ до закрытия «котла» в украинском Константинополе осталось 2 км, в ловушку могут попасть свыше 2 тыс. бойцов противника, сообщает Mash .

Военные ВСУ почти полностью были выбиты из села Улаклы, которое находится в 2 км от Константинополя. Противник вынуждено отступает, но на южных границах населенного пункта Константинополь его встречают бойцы 39-й мотострелковой бригады ВС РФ. Они успешно закрепились на этой территории и смыкают кольцо вместе с группой войск «Центр».

Украинцы пытаются сделать линию обороны около села Разлив (около 2 км юго-западнее), чтобы спасти подбитые бригады теробороны.

Как стало известно ранее, в окружении у Константинополя рискуют оказаться 4 украинских батальона. Если ВС РФ полностью окружат формирования армии Украины, то получится один из крупнейших «котлов» за все время проведения спецоперации.