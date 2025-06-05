С начала года подмосковные единороссы отправили бойцам СВО 1,5 тыс т помощи

Спикер Мособлдумы уточнил, что наказы в рамках помощи Героям и их близким являются масштабной работой партии.



"Мы сразу включились в сбор гуманитарной помощи для фронта и для приграничных территорий. Объединили тысячи неравнодушных людей, отправляли фуры еженедельно. Только с начала этого года партийцами направлено порядка 1,5 тысяч тонн гуманитарной помощи нашим бойцам», — отметил Брынцалов.

Также партийцы позаботились о семьях бойцов. За каждой из них закрепили депутатов, чтобы ни одна жена, мать или ребенок Героя не чувствовали себя брошенными.

Значительная работа ведется и в законодательной сфере. На федеральном уровне утверждено 130 мер поддержки участников СВО и их близких, на региональном — 29, включая выплаты, льготы, реабилитацию и помощь в трудоустройстве.

Эта деятельность не прекращается. В мае были приняты еще два закона в поддержку наших защитников. Первый гарантирует обязательное трудоустройство ветеранов боевых действий через квотирование рабочих мест. Второй устанавливает приоритет участников СВО при заключении социального контракта.

«Здесь их семьи не остались без нашего внимания. Сразу закрепили депутатов за семьями, чтобы ни одна жена, мама, дети наших Героев не остались одни», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.