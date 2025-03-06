«Рыбарь» заявил о признаках возможной подготовки вторжения ВСУ в Крым

«И если оценивать все без оглядок на самоубийственность подобных действий, то некоторые признаки действительно видны невооруженным глазом», — говорится в сообщении.

Тренировки десантных групп ГУР, ССО и морпехов периодически отмечаются в разных частях Черноморского побережья — у Вилково, у Очакова и в Днестровском лимане.

Вторжение ВСУ в Крым выглядит маловероятным, так как у киевского режима сегодня есть более важные проблемы на других направлениях.

При этом автор канала считает, что не стоит недооценивать противника, у которого хватит ресурсов для проведения операции в Крыму с целью отвлечения внимания.

Ранее стало известно, что российские войска выбили ВСУ из населенного пункта Андреевка в ДНР и полностью взяли его под контроль.