Румынские наемники ВСУ из отряда Romanian Battlegroup Getica показали результат попадания, как утверждается, российской баллистической ракеты «Искандер» по объекту в Запорожье. Одним из пораженных объектов оказался завод радиоприборов, сообщает aif.ru .

Иностранные боевики сами опубликовали в Сети видео, на котором можно увидеть результаты удара. На кадрах говорящие по-румынски бойцы подъезжают к месту «прилета», а в их речи можно распознать слова «баллистика» и «ракета». После этого румыны подходят к зданию, где можно заметить трупы военнослужащих ВСУ.

Пользователи в соцсетях изучили атакованные здания и предположили, что удар пришелся по 77-му заводу радиоприборов «Гамма». Ранее на предприятии создавали радиоэлектронику для авиационной, атомной и космической промышленностей.

Официально информация об атаке «Искандера» по украинскому объекту в Запорожье пока не подтверждалась.

Между тем в соцсетях стали распространяться кадры якобы «пуска „Орешника“».