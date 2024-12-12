Румынские наемники засняли место прилета баллистического «Искандера» в Запорожье

Румыны из ВСУ показали результат удара баллистическим «Искандером» по Запорожью
Спецоперация

Румынские наемники ВСУ из отряда Romanian Battlegroup Getica показали результат попадания, как утверждается, российской баллистической ракеты «Искандер» по объекту в Запорожье. Одним из пораженных объектов оказался завод радиоприборов, сообщает aif.ru.

Иностранные боевики сами опубликовали в Сети видео, на котором можно увидеть результаты удара. На кадрах говорящие по-румынски бойцы подъезжают к месту «прилета», а в их речи можно распознать слова «баллистика» и «ракета». После этого румыны подходят к зданию, где можно заметить трупы военнослужащих ВСУ.

Пользователи в соцсетях изучили атакованные здания и предположили, что удар пришелся по 77-му заводу радиоприборов «Гамма». Ранее на предприятии создавали радиоэлектронику для авиационной, атомной и космической промышленностей.

Официально информация об атаке «Искандера» по украинскому объекту в Запорожье пока не подтверждалась.

Между тем в соцсетях стали распространяться кадры якобы «пуска „Орешника“».