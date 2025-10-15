RT показал премьеру фильма «Сильные духом. Белый свет» о бойцах СВО

сегодня в 12:30

На канале RT прошла презентация документальной картины «Сильные духом. Белый свет», повествующей о военнослужащих с позывными Бобер, Юг и Хабарик, лишившихся зрения вследствие ранений, полученных в зоне СВО.

В этой киноленте герои делятся своими способами адаптации к жизни в условиях слепоты, стараясь не терять интерес, проявлять чувства и оказывать поддержку другим раненым бойцам в процессе восстановления.

Юг осваивает искусство плавания после утраты зрения. Бобер посвятил себя обучению детей правилам безопасного обращения с оружием. Хабарик обрел любовь и заключил брак.

Автором этого воодушевляющего фильма стала Регина Парпиева, незрячая девушка, получившая известность благодаря интервью с президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. После этого Регина прошла обучение на RT и в настоящее время является студенткой второго курса магистратуры МГУ.

Фильм можно посмотреть с тифлопереводом. Он размещен на странице RT в VK.

Кроме того, зрителям доступны другие фильмы из серии, в частности, эпизоды документального проекта «Морпехи. Сильные духом», посвященные Струне, Рокоту и Бойке.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.