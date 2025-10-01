Профессор программы исследований безопасности в Джорджтаунском университете Дженнифер Кавана заявила, что киевский режим не сможет воспользоваться американскими крылатыми ракетами Tomahawk по техническим причинам.

«Ракеты Tomahawk могут запускаться тремя способами: с ракетного эсминца, с подводных лодок классов Ohio, Virginia и Los-Angeles, а также с помощью новой наземной системы Typhon, разработанной армией США», — отмечает Кавана в материале для Responsible Statecraft (RS).

Она подчеркнула, что Украина не располагает ни одним из указанных видов вооружений и вряд ли сможет получить их в ближайшем или среднесрочном будущем.

Эксперт добавила, что передача или продажа американских ракет Tomahawk Киеву без соответствующих средств их запуска не будет иметь смысла.

Ранее спецпосланник президента Штатов по Украине Кит Келлог заявил, что Киеву разрешили использовать любые возможности для атак вглубь территории России. У ВСУ отсутствуют «неприкосновенные места».

