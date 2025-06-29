Рота бойцов ВСУ ликвидирована рядом с Яблоновкой в Сумской области

Солдат роты танковой бригады ВСУ ликвидирован рядом с населенным пунктом Яблоновка в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

Четвертую роту 1-й отдельной танковой бригады ВСУ прикомандировали к 425-му отдельному штурмовому полку. В его составе весь личный состав был ликвидирован солдатами ВС РФ группировки войск «Север» рядом с Яблоновкой.

В Сумской области Украины противник доукомплектовывает собственные штурмовые подразделения с помощью военных механизированных и танковых бригад. После этого отправляет их в контратаки, отметил источник.

Ранее военный аналитик Андрей Марочко сказал, что за последнюю неделю российские подразделения укрепили свои позиции в Сумской области. Они смогли установить контроль над половиной села Юнаковка.