сегодня в 17:48

Российский военный сбил украинский дрон банкой тушенки и попал на видео

Оператор дрона ВС РФ запечатлел на видео, как сбил украинский коптер банкой тушенки. Кадры, снятые российским «Мавиком» на константиновском направлении, распространил Telegram-канал «Старше Эдды» .

Коптер серии DJI Mavic оказался над вражеским коптером, после чего дроновод прицелился и сбросил банку тушенки, которая попала прямо по украинскому беспилотнику. После этого вражеский БПЛА упал.

«Солдатская смекалка-великая вещь, я не устану это повторять», — отметил автор поста.

Ранее житель Дагестана сбил украинский беспилотник из винтовки.

