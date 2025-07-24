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Российский вертолет уничтожил живую силу и поразил бронетехнику ВСУ

Экипаж вертолета Ми-35м уничтожил живую силу и бронетехнику украинских военнослужащих в зоне проведения спецоперации, сообщает Минобороны РФ.

«Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что личный состав Вооруженных сил Украины был уничтожен.

Ранее российские военные освободили населенный пункт Новоторецкое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Село удалось занять благодаря активным действиям группировки войск «Центр».