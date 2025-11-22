Российский силы ударили по авиабазе ВСУ в Лебедине Сумской области
Фото - © Министерство обороны Российской Федерации
Российские войска атаковали авиабазу ВСУ в Лебедине Сумской области, откуда противник запускал дроны. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сообщает РИА Новости.
Он уточнил, что самолетов на авиабазе нет уже давно. Но сама она используется украинскими войсками как узел запуска БПЛА, которые направляют для ударов по РФ.
Рядом с объектом находятся казармы и учебные подразделения бывшего авиационного профиля. Лебедев отметил, что авиабаза была «адресной и операционно значимой» целью для ВС РФ. Они нанесли по ней удар.
Накануне вечером украинские СМИ сообщали о воздушной тревоге в Сумской области.
Ранее украинский пленный помог российским бойцам зайти на позиции в Сумской области. Он отметил, что это было его добровольное решение.
