Российский силы ударили по авиабазе ВСУ в Лебедине Сумской области

Он уточнил, что самолетов на авиабазе нет уже давно. Но сама она используется украинскими войсками как узел запуска БПЛА, которые направляют для ударов по РФ.

Рядом с объектом находятся казармы и учебные подразделения бывшего авиационного профиля. Лебедев отметил, что авиабаза была «адресной и операционно значимой» целью для ВС РФ. Они нанесли по ней удар.

Накануне вечером украинские СМИ сообщали о воздушной тревоге в Сумской области.

Ранее украинский пленный помог российским бойцам зайти на позиции в Сумской области. Он отметил, что это было его добровольное решение.

