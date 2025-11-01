сегодня в 05:21

Украинский пленный помог российским бойцам зайти на позиции в Сумской области

Украинский пленный Дмитрий Хвостик рассказал, что помогал бойцам ВС России заходить на передовые позиции в Сумской области, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что это было его добровольное решение.

«Именно захотелось посмотреть, как все-таки Украина на это отреагирует. Что все-таки украинцы сдались русским без боя, без желания воевать и начали помогать», — отметил он.

По его словам, на второй день пленные стали помогать российским бойцам безопасными путями заходить на позиции.

«Я зашел, мы там полтора суток, встретили группу, я привел пацанов назад без единого выстрела», —рассказал он.

Ранее Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Юнаковка в Сумской области, а также населенных пунктов Переездное в ДНР, Березовое и Калиновское в Днепропетровской области.

