Российский призер Паралимпиады в Токио Работницкий погиб в зоне СВО

Серебряный призер Паралимпийских игр в Токио Александр Работницкий, который ушел добровольцем на СВО, погиб, защищая Родину, сообщается на сайте ВФСЛсИН.

Александра не стало 23 марта. Он скончался на 32-м году жизни.

Работницкий — заслуженный мастер спорта России. Он выступал на различных соревнованиях, включая Паралимпиаду в Токио, где занял второе место в беге на 1500 м.

Спортсмен отправился служить на СВО добровольцем. В ходе спецоперации он погиб.

Обстоятельства и причины смерти не уточняются.

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