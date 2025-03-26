Российский призер Паралимпиады в Токио Работницкий погиб в зоне СВО
Серебряный призер Паралимпийских игр в Токио Александр Работницкий, который ушел добровольцем на СВО, погиб, защищая Родину, сообщается на сайте ВФСЛсИН.
Александра не стало 23 марта. Он скончался на 32-м году жизни.
Работницкий — заслуженный мастер спорта России. Он выступал на различных соревнованиях, включая Паралимпиаду в Токио, где занял второе место в беге на 1500 м.
Спортсмен отправился служить на СВО добровольцем. В ходе спецоперации он погиб.
Обстоятельства и причины смерти не уточняются.
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