Российский десант охотится за бойцами ВСУ, пытающимися прорваться к Теткино

Российский десант продолжает охотиться за боевиками ВСУ, которые пытаются прорваться к Теткино в Курской области. Солдаты противника действуют в составе мобильных групп, ездят на квадроциклах, сообщает Telegram-канал « Военкоры Русской Весны ».

Атаки противника отражают солдаты 217 ивановского полка ВДВ ВС РФ.

Украинских боевиков уничтожают с помощью беспилотников. Удается подбивать как противников на квадроциклах, так и более крупной технике.

Ранее военкор Борис Рожин заявил, что группа украинских солдат пропала без вести рядом с российской государственной границей. Информация о якобы установлении контроля ВСУ над Теткино в Курской области не соответствует действительности.