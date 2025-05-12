Российский десант охотится за бойцами ВСУ, пытающимися прорваться к Теткино
Российский десант продолжает охотиться за боевиками ВСУ, которые пытаются прорваться к Теткино в Курской области. Солдаты противника действуют в составе мобильных групп, ездят на квадроциклах, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Атаки противника отражают солдаты 217 ивановского полка ВДВ ВС РФ.
Украинских боевиков уничтожают с помощью беспилотников. Удается подбивать как противников на квадроциклах, так и более крупной технике.
Ранее военкор Борис Рожин заявил, что группа украинских солдат пропала без вести рядом с российской государственной границей. Информация о якобы установлении контроля ВСУ над Теткино в Курской области не соответствует действительности.