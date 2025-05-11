Военкор Рожин сообщил о пропавшей без вести на границе с Россией группе ВСУ
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Группа украинских военных пропала без вести рядом с российской государственной границей. При этом Украина отчиталась о том, что якобы взяла под контроль Теткино в Курской области, сообщает в своем Telegram-канале военный корреспондент Борис Рожин.
На самом деле дела обстояли иначе. Украинские боевики незаконно пересекли государственную границу РФ в Курской области. Однако по ним был нанесен удар фугасной авиабомбой.
В результате от противника «остался только кратер». Контроль над Теткино установить не получилось.
«По всей видимости это одна из штурмовых групп ВСУ, которая по докладам Сырского, „захватила“ наш населенный пункт», — пошутил Рожин.