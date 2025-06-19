Российский боец без единого выстрела убедил двух украинцев сдаться в плен

Военный из штурмвзвода 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады при подходе к Малиновке только красноречием убедил двоих бойцов из 142-й бригады ВСУ сдаться в плен, сообщает РИА Новости .

«На одном из отпорных пунктов наш военнослужащий своим красноречием убедил двух противников сдаться в плен. Без единого выстрела», — рассказал командир бригады с позывным Росомаха.

Пленный поделился, что их бригаду 7 июня разбил 2-й батальон 39-й бригады российских войск. Выжили только два человека. Украинец добавил, что они решили сдаться в плен и потом вернуться к своим семьям.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что источником удара по 239-му общевойсковому полигону в Новомосковске Днепропетровской области Украины стали военнопленные ВСУ. Они рассказали о местонахождении этого полигона.