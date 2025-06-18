сегодня в 19:04

Кимаковский: координаты полигона в Новомосковске для удара дали пленные из ВСУ

Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что источником удара по 239-му общевойсковому полигону в Новомосковске Днепропетровской области стали украинские военнопленные, сообщает ТАСС .

«Первым и основным источником выступили пленные ВСУ, которые сдались в плен на западе ДНР», — сказал Кимаковский.

Советник главы ДНР добавил, что большинство сдавшихся в российский плен бойцов ВСУ проходили обучение на данном полигоне. Они и рассказали российским солдатам о личном составе ВСУ.

На полигоне в Новомосковске украинские военнослужащие готовили резервы ВСУ для попытки сдержать оборону на западе ДНР. Большая часть украинских военнослужащих была уничтожена российским ракетным ударом.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что подразделения группировки войск «Восток» вышли на западную границу ДНР и развивают наступление на Днепропетровскую область.