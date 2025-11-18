Российские волонтеры «перехватили» секретный поезд с ранеными военными

Волонтеры из Аургазинского района Башкирии организовали настоящую погоню за «засекреченным поездом» с ранеными бойцами, чтобы передать им гуманитарную помощь, сообщает «Аургазинский вестник» . Информация о маршруте эшелона просочилась в Сеть, после чего местные жители захотели лично встретиться с армейцами и передать им подарки.

Изначально волонтеры из села Чуваш-Карамалы, узнав через «сарафанное радио» точное расписание и маршрут поезда, планировали встретить его на одной из станций. Жители подготовили вещи первой необходимости и даже встречали состав с флагами и патриотическими песнями.

Однако поезд на той остановке не задержался. Не растерявшись, активисты пересели в личные авто и «помчались наперегонки» с эшелоном к следующей крупной станции — железнодорожному вокзалу в Стерлитамаке.

В Стерлитамаке их уже ждала толпа других волонтеров с машинами, груженными гуманитарным грузом. Благодаря слаженным действиям аургазинцам удалось передать часть подготовленных вещей лично военным, а оставшаяся помощь была отправлена другим грузовым транспортом.

Между тем очередную партию гуманитарной помощи отправили на СВО из Балашихи. В груз, собранный по просьбе одного из воинских подразделений, вошли инструменты, генератор, маскировочные сети, запчасти и прочее.

