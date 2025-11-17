Очередную партию гуманитарной помощи отправили бойцам СВО из Балашихи

14 ноября глава городского округа Балашиха Сергей Юров принял участие в отправке гуманитарного груза для бойцов, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В состав гуманитарной помощи вошли инструменты, запчасти, технические жидкости, автономные отопители, генератор, маскировочные сети. Данный груз был сформирован по запросу одного из подразделений.

«Спасибо всем, кто включается в эту работу: жителям, предпринимателям, волонтерам, членам и сторонникам партии «Единая Россия». Только вместе мы можем обеспечивать такую серьезную и системную поддержку», — отметил Сергей Юров.

Гуманитарный груз был передан представителям подразделения, которые доставят его в батальон.

«С нашего батальона пришла машина, и весь гуманитарный груз будет доставлен непосредственно в батальон. Мы занимаемся обеспечением: перевозкой личного состава, боекомплекта, эвакуацией. Помощь действительно своевременная», — рассказал военнослужащий с позывным «Гагарин».

В Балашихе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1, и в общественных приемных «Единой России» на Парковой улице, 7 и на Октябрьской улице, 11 в микрорайоне Железнодорожный.

Информация о дополнительных пунктах сбора и необходимых для фронта вещах размещена на сайте volonter.mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.