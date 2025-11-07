Российские войска закончили освобождение Успеновки в Запорожской области

Спецоперация

Фото - © РИА Новости

Солдаты группировки войск «Восток» ВС РФ закончили освобождение села Успеновка в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Продвижение на направлении идет уже не менее недели.

Площадь Успеновки составляет 4,077 квадратных километра. Население по последним подсчетам составляло 1,4 тыс. человек.

1 ноября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что ВСУ атаковали энергообъекты региона. Часть области осталась без света.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.                           