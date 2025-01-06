Российские войска выбили ВСУ с части территории кураховской ТЭС

сегодня в 12:21

Российские подразделения выбили украинские силы с части территории тепловой электростанции (ТЭС) в городе Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает ТАСС .

«С части территории ТЭС противник выбит. Однако бои продолжаются», — заявили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства добавил, что в настоящее время ожесточенные бои с противником за административное здание. Затем российские военнослужащие приступят к зачистке от ВСУ кураховских промзон.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что подразделения «Южной» группировки войск в ходе активного наступления полностью освободили от ВСУ город Курахово. Это позволит российской армии увеличить темпы освобождения территории ДНР.