Российские войска выбили ВСУ с части территории кураховской ТЭС
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Российские подразделения выбили украинские силы с части территории тепловой электростанции (ТЭС) в городе Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает ТАСС.
«С части территории ТЭС противник выбит. Однако бои продолжаются», — заявили в российских силовых структурах.
Собеседник агентства добавил, что в настоящее время ожесточенные бои с противником за административное здание. Затем российские военнослужащие приступят к зачистке от ВСУ кураховских промзон.
Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что подразделения «Южной» группировки войск в ходе активного наступления полностью освободили от ВСУ город Курахово. Это позволит российской армии увеличить темпы освобождения территории ДНР.