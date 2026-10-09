Российские войска уничтожили сухогруз в порту Николаева

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Российские войска продолжили серию ночных ударов беспилотной авиацией по портовой инфраструктуре и кораблям, обеспечивающим логистические цепочки ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.

Одной из целей в Николаевской области стал пришвартованный в местном порту сухогруз. Судно прибыло в пункт назначения с партией военных грузов.

Они предназначались для нужд украинской армии.

Ранее сообщалось, что над Калужской областью сбили 26 БПЛА ВСУ. Была повреждена инфраструктура, ранения получили девять человек.

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