Российские войска уничтожили сухогруз в порту Николаева
Фото - © Ольга Губская / Фотобанк Лори
Российские войска продолжили серию ночных ударов беспилотной авиацией по портовой инфраструктуре и кораблям, обеспечивающим логистические цепочки ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.
Одной из целей в Николаевской области стал пришвартованный в местном порту сухогруз. Судно прибыло в пункт назначения с партией военных грузов.
Они предназначались для нужд украинской армии.
Ранее сообщалось, что над Калужской областью сбили 26 БПЛА ВСУ. Была повреждена инфраструктура, ранения получили девять человек.
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