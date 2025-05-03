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Российские войска ударили по аэродрому ВСУ в Вознесенске в Николаевской области

Российские войска атаковали аэродром в Вознесенске Николаевской области. Там украинские боевики собирают БПЛА, рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

В Вознесенске был подтвержден прилет.

Также известно, что на Мартыновском аэродроме обучали дроноводов.

В августе 2024 года Лебедев сообщал о поражении Мартыновского аэродрома. Там было атаковано вооружение для истребителей F-16.