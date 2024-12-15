сегодня в 17:31

РВ: ВС РФ выбивают оккупантов из Черкасского Поречного в Курской области

Российские войска пошли в наступление на село Черкасское Поречное в Курской области. Солдаты выбивают оккупантов из населенного пункта, сообщают « Военкоры Русской Весны ».

На курском направлении в атаку пошли солдаты подразделений, входящих в группировку войск «Север». Проводится серия контрнаступательных операций на позиции противника.

Российским войскам удалось захватить несколько ключевых опорных пунктов ВСУ в Курской области. Также солдаты РФ продвинулись в лесополосах.

Ранее Минобороны сообщало, что за сутки ВСУ потеряли около 400 солдат в Курской области.