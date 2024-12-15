За сутки ВСУ под Курском потеряли более 400 бойцов

Российские военные продолжают вытеснять противника из Курской области, за последние сутки потери киевского режима составили более 400 бойцов ВСУ, сообщает Минобороны РФ .

В результате боевых действий украинская сторона понесла существенные потери в технике и живой силе. В плен добровольно сдались пятеро бойцов.

Среди уничтоженной техники числятся три артиллерийские установки, десять минометных расчетов, один танк и пять единиц бронетехники различного назначения. Также выведены из строя семь транспортных средств. Общие потери личного состава превысили четыре сотни военнослужащих.

В Сумской области авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в районах Басовки, Беловодов, Журавки, Петрушовки и Поповки, а также возле Александрии, Ивашковского, Куриловки и Мирного.

Войска группировки «Север» успешно отразили две попытки контратак вражеских штурмовых подразделений. В ходе активных боевых действий были разгромлены подразделения противника, включающие пять механизированных бригад, танковую бригаду, две десантно-штурмовые бригады, бригаду морпехов и две бригады теробороны. Разгром произошел в районе двенадцати населенных пунктов, в том числе в Гуева, Кругленького, Лебедевки, Леонидова и Малой Локни.