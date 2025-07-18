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Российские войска прорвали оборону ВСУ в Волчанске и освободили завод с вокзалом

Российские солдаты прорвали оборону ВСУ в Волчанске в Харьковской области Украины. В городе находятся до 4 тыс. солдат противника, несмотря на это, автовокзал и маслоэкстракционный завод уже удалось освободить, сообщает Mash .

Российские солдаты перешли на южной берег реки Вольчя после продолжительных боестолкновений с противником. Перестрелки идут рядом с железнодорожным вокзалом.

В каждом доме Волчанска сидит около десятка боевиков ВСУ. Под городом противник уже утратил 180 солдат, пять бронемашин, шесть авто, восемь артиллерийских установок и склад боеприпасов.

Ранее сообщалось, что ВСУ пошли в неудачную контратаку под Волчанском. Из-за этого существенные потери понесла 127-я бригада территориальной оборон.