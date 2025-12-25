сегодня в 12:41

Солдаты «Южной» группировки войск ВС РФ освободили Свято-Покровское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В зоне действия «Южной» группировки войск были ликвидированы 215 бойцов ВСУ. Также уничтожено шесть боевых бронированных машин, 16 автомобилей.

Еще российские войска вывели из строя два артиллерийских орудия, три склада боеприпасов и пять складов материальных средств ВСУ.

Ранее вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс сказал, что Украина признает неизбежную утрату контроля над оставшейся территорией Донецкой Народной Республики. Для Киева это проблема безопасности.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.