сегодня в 13:41

Российские войска освободили от ВСУ Заречное в Запорожской области

ВС РФ теперь контролируют Заречное в Запорожской области, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Населенный пункт освободили от присутствия ВСУ бойцы подразделений группировки войск «Восток». Они продолжают теснить противника.

Также бойцы группировки ударили по ВСУ возле таких населенных пунктов, как Терноватое, Воздвижевка, Придорожное, Любицкое и Гуляй-Поле Запорожской области, Гавриловка, Александровка и Покровское Днепропетровской области.

Противник потерял до 245 военных. Кроме того, российские бойцы лишили ВСУ 17 автомобилей, двух орудий полевой артиллерии, а еще уничтожили склад горючего.

Ранее ВС РФ провели успешные боевые действия на днепропетровском и харьковском направлениях. Они освободили Андреевку и Прилипку.

