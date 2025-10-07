Российские войска освободили Федоровку и Нововасилевское в зоне СВО
Российские войска освободили два населенных пункта. Один из них находится в Донецкой Народной Республике, а второй в Запорожской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Подразделения «Южной» группировки войск выбили ВСУ из Федоровки в ДНР.
Солдаты «Востока» освободили от противника Нововасилевское в Запорожской области.
Ранее ВС РФ освободили от противника населенный пункт Кузьминовка в Донецкой Народной Республике. Российская армия продвигается в зоне боевых действий день за днем.
