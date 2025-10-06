Российский штурмовик рассказал об успешном освобождении Кузьминовки в ДНР

Российские военные день за днем успешно продвигаются в зоне соприкосновения с противником. В ходе выполнения боевой задачи им удалось освободить от присутствия Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенный пункт Кузьминовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). О том, как это было, рассказал штурмовик с позывным Стриж, сообщает пресс-служба Минобороны РФ .

«Контролировалось все с воздуха, чтобы противник не высовывался. Расчеты БПЛА эффективно работали сначала с расчетами артиллерии. То есть выявлялись огневые точки противника и подавлялись, после чего мы успешно заходили в этот населенный пункт», — рассказал Стриж.

По его словам, населенный пункт Кузьминовка в ДНР оказался маленьким. Скопление противника внутри него также было небольшим, бойцы российской армии успешно закрепились и продолжили выполнять задачи, поставленные перед ними командованием.

В рядах российской армии служат в том числе контрактники из Подмосковья. Узнать подробнее, как к ним присоединиться, можно на специальном сайте: контрактмо.рф.

Освобождение Кузьминовки — важный шаг в продвижении на Северском направлении. Выход на противоположный берег реки Бахмутки открывает для российских военных возможность эффективной поддержки подразделений, движущихся в направлении Звановки, благодаря более выгодному расположению.

Кто идет служить на СВО

Настоящий патриотизм сегодня проявляется в осознанном решении встать на защиту государства, заключив контракт с Вооруженными силами. Этот выбор делают люди, которые не остаются равнодушными и понимают, что их Родина нуждается в поддержке.

В трудную минуту россияне оказались готовы сделать все возможное, чтобы оградить от опасности своих родных и близких, а также свою страну. Они идут отстаивать интересы России, не выдвигая никаких требований.

Оборона Отечества — это долг, лежащий на каждом гражданине, на каждом мужчине. Любовь к своей стране — это фундаментальная ценность, которая должна подтверждаться не только заявлениями, но и реальными действиями.

Пункт отбора бойцов в Балашихе

Для удобства будущих военных в подмосковной Балашихе работает единый центр отбора кандидатов на службу по контракту с Минобороны, который расположен на Восточном шоссе во вл. 2. В этом центре контрактникам предоставляют услуги комплексно: их обеспечивают временным жильем и питанием, а также помогают быстро пройти медицинскую комиссию. Если человек подходит для службы, то он также в подмосковном центре под руководством опытных инструкторов проходит курсы боевой подготовки.

Обратиться в центр могут не только жители Московского региона, а граждане из любого российского региона. При подписании контракта именно в Подмосковье бойцы разово получают одну из самых больших выплат в размере 3 млн рублей. Эта сумма является дополнительной к высокой ежемесячной зарплате, которая начинается от 200 тыс. рублей.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте контрактмо.рф, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона 117.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Центре специальной подготовки «Витязь» в Балашихе появились курсы операторов БПЛА по просьбе бойцов СВО, которые находятся в зоне соприкосновения с противником. Опытные инструкторы учат будущих военных, как управлять беспилотниками и успешно ликвидировать противника.

«Важно: с первого дня обучения кандидат заключает контракт с Минобороны и начинает получать выплаты. В Подмосковье предусмотрены одни из самых высоких в стране: 3 млн рублей единовременно, минимум 5,5 млн — за первый год службы. В зону СВО операторы БПЛА отправляются только после завершения программы», — сказал Воробьев.

Обучение проходит в комфортных камерных группах по 10-15 человек. Такой формат выбран для того, чтобы опытные инструкторы могли полноценно уделять внимание каждому обучающемуся.