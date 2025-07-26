Российские войска ночью атаковали БПЛА и ракетами предприятия ВПК Украины
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Российские войска ночью ударили БПЛА и ракетами по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Цели были поражены, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Для нанесения массированного удара использовались высокоточное оружие большой дальности и ударные дроны.
На пораженных предприятиях ВПК противник создавал комплектующие для ракет, боеприпасы и взрывчатку. Цель атаки была достигнута.
24 июля ВС РФ также нанесли удар по Украине. Были поражены предприятия ВПК и объекты энергетики противника.