Российские войска наступают в Харьковской области по ночам и в плохую погоду
РВ: ВС РФ продолжают наступление на село Двуречное в Харьковской области
Солдаты ВС РФ продолжают идти в атаку рядом с населенным пунктом Двуречное в Харьковской области. Там российские войска сформировали плацдарм, который пытаются расширить, сообщают «Военкоры Русской весны».
На купянском направлении солдаты ВС РФ атакуют противника, в основном, ночью или в плохую погоду. Об этом пожаловался офицер 40-й артиллерийской бригады противника.
По его словам, российские солдаты переходят реку Оскол. Для этого бойцы используют лодки.
Село Двуречное расположено на западном берегу Оскола.
Ранее российские солдаты уничтожили силы ВСУ в Харьковской области. Для этого они использовали беспилотники.