Российские войска наступают в Харьковской области по ночам и в плохую погоду

РВ: ВС РФ продолжают наступление на село Двуречное в Харьковской области

Солдаты ВС РФ продолжают идти в атаку рядом с населенным пунктом Двуречное в Харьковской области. Там российские войска сформировали плацдарм, который пытаются расширить, сообщают « Военкоры Русской весны ».

На купянском направлении солдаты ВС РФ атакуют противника, в основном, ночью или в плохую погоду. Об этом пожаловался офицер 40-й артиллерийской бригады противника.

По его словам, российские солдаты переходят реку Оскол. Для этого бойцы используют лодки.

Село Двуречное расположено на западном берегу Оскола.

Ранее российские солдаты уничтожили силы ВСУ в Харьковской области. Для этого они использовали беспилотники.