Российские войска могли запустить «Орешник» по Украине

сегодня в 16:02

Российские войска могли запустить баллистическую ракету средней дальности «Орешник» по Украине. Об этом сообщает « Военная хроника » со ссылкой на мониторинговые каналы соседней страны.

Если пуск подтвердится, прилет будет примерно в течение 15 минут после старта.

Пресс-служба Минобороны РФ удар по Украине «Орешником» не подтверждала.

Ранее российские средства ПВО сбили пять вражеских ракет большой дальности «Фламинго». Были выведены из строя шесть управляемых авиабомб и восемь снарядов РСЗО HIMARS производства США.

