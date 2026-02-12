Российские войска могли запустить «Орешник» по Украине
Фото - © Freepik.com
Российские войска могли запустить баллистическую ракету средней дальности «Орешник» по Украине. Об этом сообщает «Военная хроника» со ссылкой на мониторинговые каналы соседней страны.
Если пуск подтвердится, прилет будет примерно в течение 15 минут после старта.
Пресс-служба Минобороны РФ удар по Украине «Орешником» не подтверждала.
Ранее российские средства ПВО сбили пять вражеских ракет большой дальности «Фламинго». Были выведены из строя шесть управляемых авиабомб и восемь снарядов РСЗО HIMARS производства США.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.