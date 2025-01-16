сегодня в 13:48

Российские войска ликвидировали более 210 солдат ВСУ в Курской области за сутки

ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих в Курской области за сутки. Также уничтожены одна гаубица М777, две БМП, одна боевая бронемашина, шесть автомобилей и восемь минометов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» ударили по противнику возле Суджи, Новой Сорочины, Погребков, Викторовки, Гуева, Махновки, Николаево-Дарьина, Никольского, Горнали, Малой Локни, Куриловки, Лебедевки, Свердликова и Черкасского Поречного. Также ВС РФ отразили одну контратаку ВСУ.

Российская авиация и артиллерия ударили по солдатам и технике противника около еще 9 населенных пунктов региона. Кроме того, российские войска поразили ВСУ еще возле шести населенных пунктов в Сумской области.

За все время боевых действий в Курской области ВСУ лишились более 52 330 бойцов, 305 танков, 231 БМП, 367 артиллерийских орудий и т. д.

Ночью над четырьмя регионами страны сбили 27 украинских беспилотников. В том числе над Курской областью ликвидировали два БПЛА.