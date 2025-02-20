Российские солдаты ликвидировали более 160 боевиков ВСУ в Курской области за сутки. Также была уничтожена техника противника, сообщает Минобороны.

Российские солдаты за сутки в Курской области вывели из строя два танка, две боевые машины пехоты Bradley и бронетранспортер противника. Также ВС РФ уничтожили 10 бронемашин, восемь автомобилей и пять артиллерийских орудий.

Помимо этого, российские солдаты вывели из строя четыре миномета противника. Еще были уничтожены три пункта управления БПЛА ВСУ.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что у пленных боевиков в Курской области обнаружили боевые стимуляторы. Они притупляют страх и боль.