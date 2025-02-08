Российские военные зашли в еще один населенный пункт Харьковской области

По данным Марочко, российская армия прорвала оборону ВСУ у населенного пункта Новомлынск.

«По моей информации, наши войска вошли в населенный пункт Фиголевка», — сказал он со ссылкой на собственные источники.

Ранее сообщалось об освобождении города Дзержинск в Донецкой народной республике.