Российские военные зашли в еще один населенный пункт Харьковской области

Марочко: российские силы вошли в Фиголевку Харьковской области
Спецоперация

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Российские военнослужащие вошли в населенный пункт Фиголевка Харьковской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По данным Марочко, российская армия прорвала оборону ВСУ у населенного пункта Новомлынск.

«По моей информации, наши войска вошли в населенный пункт Фиголевка», — сказал он со ссылкой на собственные источники.

Ранее сообщалось об освобождении города Дзержинск в Донецкой народной республике.