Украинские военные в ДНР ослаблены нехваткой людей и атаками российских сил, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.

Освобождение Дзержинска «стало последним прорывом в Донецкой области на востоке Украины, где оборона украинских войск трещит по швам», — указано в публикации.

Авторы статьи отмечают, что ВСУ сталкиваются с «нехваткой людей и изнурены». При этом дальнейшая военная помощь США остается под вопросом.

Ранее сообщалось, что российская армия освободила Дзержинск, который обороняли около 40 тысяч украинских военных.