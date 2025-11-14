Российские войска прорвались в Новопавловку под прикрытием густого тумана

Подразделения российской армии осуществили успешную механизированную атаку на ключевой населенный пункт Новопавловка в Днепропетровской области, воспользовавшись ограниченной видимостью из-за густого тумана, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

Как сообщают источники, штурмовые группы на БМП прорвались в восточную часть населенного пункта и высадили десант.

Представитель ВСУ С. Бунятов подтвердил продвижение российских войск, отметив, что «противник продолжает накапливаться» в условиях плохой видимости.

Украинские военные аналитики также сообщают о успехах российских подразделений южнее — в районе Дачного, хотя и подчеркивают, что эти достижения не связаны с текущим прорывом в Новопавловке. Украинская сторона пытается остановить продвижение артиллерийскими обстрелами.

Ранее ВС РФ завершили зачистку от украинских военных населенного пункта Рог в ДНР.

