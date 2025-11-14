Российские военные заняли часть населенного пункта в Днепропетровской области
Подразделения российской армии осуществили успешную механизированную атаку на ключевой населенный пункт Новопавловка в Днепропетровской области, воспользовавшись ограниченной видимостью из-за густого тумана, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Как сообщают источники, штурмовые группы на БМП прорвались в восточную часть населенного пункта и высадили десант.
Представитель ВСУ С. Бунятов подтвердил продвижение российских войск, отметив, что «противник продолжает накапливаться» в условиях плохой видимости.
Украинские военные аналитики также сообщают о успехах российских подразделений южнее — в районе Дачного, хотя и подчеркивают, что эти достижения не связаны с текущим прорывом в Новопавловке. Украинская сторона пытается остановить продвижение артиллерийскими обстрелами.
Ранее ВС РФ завершили зачистку от украинских военных населенного пункта Рог в ДНР.
