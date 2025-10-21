Российские военные высадились на остров Карантинный при боях за Херсон

В боях за западную часть Херсона украинские военные за неделю потеряли до 500 бойцов. В ночь на 14 октября ВС РФ высадились на остров Карантинный. Их прикрывала РЭБ, которой удалось заглушить Starlink ВСУ, сообщает Mash .

Через Днепр переправились несколько российских военнослужащих и заняли позиции на острове. Их цели обозначены — скорректировать артиллерию, уничтожить посты управления дронами и командные пункты противника. В радиусе нескольких километров заглушили украинскую связь с помощью установки «Тирада-2С».

ВСУ попытались перебросить подкрепления по последнему уцелевшему мосту. Активные бои и обстрелы идут в Корабельном районе Херсона. Украинская армия теряет до 50 человек в сутки и эвакуирует местных жителей на транспорте даже без средств защиты.

Ранее украинские диверсионно-разведывательные группы предприняли попытку проникновения в тыл российских военных, используя форму ВС РФ и российские опознавательные знаки. Успешному противодействию способствовала слаженная работа разведподразделений и повышенная бдительность личного состава.

